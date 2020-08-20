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Fiskobirlik fındığı hem peşin hem de piyasa fiyatının üzerinde alıyor

Fiskobirlik fındığı hem peşin hem de piyasa fiyatının üzerinde alıyor -Fiskobirlik Yönetim Kurulu üyesi ve Ziraat odası Başkanı Nurittin Karan: -"Öz kuruluşumuz olan Fiskobirlik'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" Fiskobirlik, 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımı sürecinde üretici...

20.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:42

Fiskobirlik fındığı hem peşin hem de piyasa fiyatının üzerinde alıyor

-Fiskobirlik Yönetim Kurulu üyesi ve Ziraat odası Başkanı Nurittin Karan:

-"Öz kuruluşumuz olan Fiskobirlik'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

GİRESUN - Fiskobirlik, 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımı sürecinde üretici ve ortakların fındığını harmanlarından teslim alıp piyasanın üzerinde bir fiyatla ödemesini peşin olarak yapıyor.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımında birliğe üye ortaklardan yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde, birliğe ortak olmayan üreticilerden de yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinde bir fiyatla fındık alımı yapacağını bildirmişti.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticiler tarafından Fiskobirlik'in desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Biz her zaman kendi öz kuruluşumuz olan Fiskobirlik'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben Giresun'daki fındık üreticilerinin tamamının fındığını Fiskobirlik'e getirip teslim etmelerini istiyorum. Emanete bırakacak olan emanete bırakabilir, günlük nakite çevirmek isteyen nakite çevirebilir. Ama üreticiler hiç olmazsa fındığının yarısını Fiskobirlik'e verirse bu kurumumuz kalkınır ve üreticimizin geleceği teminat altına alınır. Fiskobirlik, Giresun kalite fındık için net 22 liradan fındık alıyor ve bu fiyatın üzerinden artı randıman veriyoruz. Bizde mevcut fiyatı 50'ye bölüyoruz, çıkan rakamı randıman ile çarpıp fiyatı hesaplıyoruz" dedi.

Karan, Fiskobirlik'in ortaklarına piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde bir fiyat verilmesiyle ilgili, "Bu politika ile Fiskobirlik ortaklarına bir öncelik verildiği için memnunuz. Aslında bu gelişme önemli, mevcut ortaklarımızın güncellenmesi gerekiyor. Kurumun kapısını açmayan ortaklarımızı bir şekilde kuruma getirmemiz gerekiyor. Hatta genç neslinde kuruma ortak olmalarının sağlanması gerekiyor. Kamu ve üretici kuruluşlarının sektörün içinde olması her zaman fındık fiyatlarının teminatı olacaktır. Bu kurumlar daha da güçlenerek piyasada olursa fındık üreticisinin geleceği teminat altına alınmış olur" diye konuştu.

Üreticilerin fındığını birden pazara indirmemeleri gerektiğini vurgulayan Karan, "Giresun rekoltesinin tahmin edilenin çok altında çıkacağını düşünüyoruz. Hatta Türkiye'nin diğer bölgelerinde görüştüğümüz oda başkanlarının ifadeleri de bu doğrultuda. Tabi ilerleyen günlerde rekoltenin ne kadar olduğunu göreceğiz. Üreticimizinde ürünü az olduğu için fazla acele etmesinler. Fındığı birden pazara indirmemeleri hususunda kendilerinden rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici Fahri Uzun ise tercihini Fiskobirlik'ten yana kullandığını belirterek "2020 yılı fındık hasadımızı yaptık. 1. aşamayı tamamladık. Fındığımızı harmana serdik, kuruttuk ve çuvaladık. Milli kuruluşumuz Fiskobirlik'i tercih ederek teslimatımızı yaptık. İnşallah hayırlı olur. Serbest piyasa ve diğer kurumlarla karşılaştırdığımızda onların üzerinde bir fiyatın olduğunu gördük ve tercihimiz Fiskobirlik oldu. Bu fiyatın üretici açısından taban fiyat olduğu ve iyi bir teslim politikasıyla yukarı gideceği düşüncesi üreticilerde hakim olduğu için herkes memnun" şeklinde kullandı.

Fiskobirlik fındığı hem peşin hem de piyasa fiyatının üzerinde alıyor

Kaynak: İHA

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