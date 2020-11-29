FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'de 500 kişilik istihdam hedefi
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FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'de 500 kişilik istihdam hedefi

29.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:41
FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'de 500 kişilik istihdam hedefi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılı hedeflerinin EFİT AŞ'de çalışan sayısını 500'e ulaştırmak olduğunu, yıl sonuna kadar bu hedefe rahatlıkla ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılı hedeflerinin EFİT AŞ'de çalışan sayısını 500'e ulaştırmak olduğunu, yıl sonuna kadar bu hedefe rahatlıkla ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada,1938 yılında Giresun, Bulancak, Keşap, Trabzon ve Ordu fındık tarım satış kooperatiflerinin bir araya gelerek Giresun'da FİSKOBİRLİK'i kurduğunu ifade etti.

FİSKOBİRLİK'in, kurulduğu günden bugüne fındık ve fındık üreticilerinin yanı sıra faaliyet gösterdiği illere yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamla değer katmayı sürdürdüğünü kaydeden Bayraktar, birliğin, özellikle 1981'den itibaren Giresun'da faaliyetlerini sürdüren Entegre Fındık İşleme Tesisleri AŞ (EFİT) bünyesinde sağladığı 493 kişilik istihdamla dikkatleri üzerine çektiğini aktardı.

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Bayraktar, birliğin, genel müdürlük, Giresun'daki kooperatifler ve EFİT AŞ bünyesindeki personeline yıllık toplam 20 milyon lira civarında maaş ödemesi gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ve dünyada olduğu gibi FİSKOBİRLİK olarak kendilerinin de birtakım sıkıntılar yaşadıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Üretim ve ürün tedarik çalışmalarının aksamaması adına ciddi bir efor sarf ettik. Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle kurallara riayet ederek çalışmalarımıza devam ettik. Bunlara rağmen bu yıl içerisinde yine istihdam sağlamayı sürdürdük. 2020 yılı hedefimiz EFİT AŞ'de çalışan sayısını 500'e ulaştırmaktı. Yıl sonuna kadar bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum."

Üreticilere "Birliğe sahip çıkın" çağrısı

Bayraktar, malzeme tedarik zincirinde Giresunlu firmalara öncelik tanıdıklarına işaret ederek, "Tabii bunu yaparken birliğimizin ekonomik menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz. Şunu belirtmek isterim, bu kurumun boşa harcayacak bir kuruşu dahi yok. Bu nedenle çözüm ortaklarımızı seçerken bunu da göz önünde bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sene yapacakları yeni yatırımlarla daha fazla istihdam sağlamayı amaçladıklarını belirten Bayraktar, üreticilerin de birliğe sahip çıkması, fındığını FİSKOBİRLİK'e getirip FİSKOBİRLİK'in ürettiği ürünleri tüketerek kendilerine destek olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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