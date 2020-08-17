FİSKOBİRLİK açıkladığı tarihte fındık alımına başladı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladığını açıkladı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladığını açıkladı.

Birliğe üye tüm ortaklardan piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde, "Yüzde 50 randıman hesabı" usulüne göre fındık alımına başlandığını belirten FİSKOBİRLİK, ayrıca ortak olmayan üreticilerden de piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinde "Yüzde 50 randıman hesabı" usulüne göre alım yapıldığını bildirdi.

FİSKOBİRLİK'TEN yapılan yazılı açıklamada, fındıklarını Fiskobirlik'e getiren üreticilerin ve ortakların ürün bedellerinin, ister peşin, ister emanet usulüyle ödendiği belirtildi. Fındıklarını öğleden önce teslim eden üreticilerin ve ortakların peşin ödeme usulüne göre ürün bedelleri aynı gün içerisinde beyan edilen hesaplarına aktarılırken, öğleden sonra fındıklarını teslim eden üretici ve ortakların ürün bedellerinin ise, bir sonraki gün öğleden önce beyan edilen banka hesabına aktarıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada alım usullerine de yer verildi. Buna göre üretici ve ortakların fındıkları FİSKOBİRLİK'e ait kooperatiflerce oluşturulan alım noktalarından ya da çuvallanmış olması koşuluyla üretici ve ortakların harmanlarından teslim alınacağı belirtildi. Ayrıca harmandan teslim alınan fındıklar için, üretici ve ortaklardan hiçbir hamaliye ve yol masrafı kesintisi yapılmayacağı da bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA