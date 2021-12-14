Fiskaya'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Fiskaya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesince Fiskaya'daki Dicle ve Ferit Köşk mahallelerinin 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, toplam 5 etapta gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etapta yer alan 93 dönümlük alanda bulunan 205 hak sahibi ile anlaşma sağladı.

Hak sahiplerinden 84'ü ile TOKİ konut sözleşmesi, 121'i ile de konut ya da arsa bedeli karşılığında anlaşıldı.

Hak sahiplerine ödemelerini nakit olarak yapan Büyükşehir Belediyesi, konut edinimi şartıyla anlaştığı 41 vatandaşa da anahtarını teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, 16 Aralık Perşembe günü anlaşma sağlanan yapıların yıkımına başlayacak.

Fiskaya'da kentsel dönüşüm tamamlandığında, Millet Bahçesinin devamı olarak düzenlenerek hem Diyarbakırlılar kaliteli vakit geçirebilecekleri yeni bir yeşil alana kavuşacak hem de Diyarbakır'ın yeşil alan miktarı artacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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