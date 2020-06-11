Fısıltıyı gerçek zannettiler, kuyruğa koştular
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Fısıltıyı gerçek zannettiler, kuyruğa koştular

- Fısıltıyı gerçek zannettiler, kuyruğa koştular 65 yaş üstü vatandaşlar fısıltıya inandı, iptal olduğunu zannettikleri ücretsiz ulaşım kartlarını vizeletmek için metro istasyonlarında kuyruk oluşturdu Bursa'da 180 bin kişinin ücretsiz ulaşım kartlarının 1 Haziran'dan itibaren...

11.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:35

- Fısıltıyı gerçek zannettiler, kuyruğa koştular

65 yaş üstü vatandaşlar fısıltıya inandı, iptal olduğunu zannettikleri ücretsiz ulaşım kartlarını vizeletmek için metro istasyonlarında kuyruk oluşturdu

Bursa'da 180 bin kişinin ücretsiz ulaşım kartlarının 1 Haziran'dan itibaren kendiliğinden otomatik olarak aktive edildiği öğrenildi

BURSA - Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların kart aktive etmek için oluşturdukları kuyruğun şehir efsanesinden kaynaklandığı öğrenildi. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü 180 bin kişinin kartının geçici olarak pasif edildiği, 1 Haziran'dan itibaren ise otomatik olarak kullanıma açıldığı öğrenildi.

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar, kart aktive ettirmek için dün Şehreküstü Metro İstasyonu'ndaki Burulaş merkezinde kuyruk oluşturmuştu. Buraya gelmek için ücretsiz kartlarını kullanmalarına rağmen, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kartların iptal edildiğini düşünen vatandaşlar, kartlarını aktive ettirme bahanesiyle Burulaş'a akın etmişti.

Yetkililer, yaklaşık 80 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Bursa'da 65 yaş üstü 180 bin kişinin kartının kullanımının dondurulduğunu hatırlatarak, "Bir şehir efsanesi çıktı. Şimdi bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız kartlarını açtırma bahanesiyle ofislerimize geliyorlar. Buna gerek yok. Zaten 1 Haziran itibariyle vizesi olan bütün kartlar yeniden kullanıma açıldı" dediler.

Bu konuda çıkan bir dedikodunun 65 yaş üstü kişileri bir arayışa ittiğini hatırlatan yetkililer, "Şu anda ücretsiz ulaşım kartlarında bir sıkıntı yok. Sadece rutin vize işlemleri devam ediyor. Pandemi süreciyle ilgili kart aktive ettirme hizmeti diye bir işlem yok. Vatandaşlarımızdan fısıltıya inanmamalarını istiyoruz" diye konuştular.

Fısıltıyı gerçek zannettiler, kuyruğa koştular

Kaynak: İHA

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