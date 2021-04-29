Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
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Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi

Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayında iftar sofranın en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı, diğer ismi ile fışfış tatlısı büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayında iftar sofranın en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı, diğer ismi ile fışfış tatlısı büyük ilgi görüyor. Osmanlı sarayının en lezzetli tatlısı olarak bilinen fışfış tatlısı, Ramazan ayında sofralarda sıklıkla tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Malatya'da fışfış tatlısı imalatı yapan ev yemekleri işleticisi Nalan Sakar, fışfış tatlısının geçmişten günümüze gelen bir tatlı olduğunu belirtti. Sakar, "Fışfış tatlısı annelerimiz ve annelerimiz tamamen mutfakta yaptığı bir tatlıydı. Biz bu yöresel ürünümüzü kaybetmemek için tekrar canlandırmak için yapmayı denedik. İmalatına başladığımızdan bu yana çok güzel dönüşler oldu" ifadelerini kullandı.

Fışfış tatlısının hem ekonomik hem de hafif bir tatlı olmasından tercih edildiğine dikkat çeken Nalan Sakar, "Yaptığımız fışfış tatlısı tamamen doğal, glikoz içermiyor. Malatya pancar şekerinden yapıyoruz. Evde de kolay yapılan bir tatlı. Kullandığımız malzemeler yumurta, yoğurt, kabartma tozu. Bu malzemeler çukur bir kapta iyice karıştırılır, un ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. Çukur bir kaba sıvı yağ konur, iyice ısıtılır, kızgın yağa kaşıkla parça parça atılarak kızartılır. Soğuk şuruba atılır, şurubunu çektikten sonra servis tabağına alınır, kalan şurup üzerine gezdirilir. Afiyetle yenilir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi
Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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