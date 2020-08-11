Fişekçi sokakta çalışmalar başladı Nevşehir Belediyesi tarafından Fişekçi Sokak'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Fişekçi Sokak'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı. Altyapı çalışmalarının ardından üzeri kapatılarak estetik ve modern bir görünüme kavuşturulacak olan caddedeki çalışmaların startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği yatırımlarla altyapı problemine köklü çözümler getiren Nevşehir Belediyesi, konut ve ticaret alanlarının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce başta ana arterler olmak üzere birçok mahalleyi modern altyapıya kavuşturarak ilk kez yağmur suyu hattı döşeyen ve gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlardan tam not alan belediye ekipleri bu kez da Fişekçi Sokak'ta altyapı için çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında Osmanlı Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki sokağın eski içme suyu hattını yenileyecek ve ilk kez yağmur suyu hattı döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ardından bazalt taş döşemesi gerçekleştirecek.

Sokaktaki çalışmaların startını kullandığı iş makinesi ile veren Belediye Başkanı Rasim Arı, sokaktaki esnaflarla bir süre sohbet etti.

Esnaflara gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Arı, tamamlandığında Fişekçi Sokağın şehrin en gözde ticaret alanlarından biri haline geleceğini kaydetti.

Araç trafiğine kapatılacak olan sokağın üzerinin de kapatılacağını ve zemine bazalt ta döşeneceğini söyleyen Arı, "Burası yıllardan beri ihmal edilmiş. Hem esnaflarımız hem de bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın haklı talepleri ile birlikte çalışmalara başladık. İlk olarak altyapısını güçlendireceğiz. Eski asbestli pik borular yerine yeni nesil içme suyu boruları döşeyip yağmur suyu hattını oluşturacağız. Sonrasında gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları ile birlikte buranın adeta çehresi değişecek. " dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA