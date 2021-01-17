FIS Gerede Kupası yarın Bolu'da başlayacak

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2021 faaliyet programında yer alan Gerede Kupası'nın hazırlıkları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilecek kupa, yarın saat 10.00'da kadınlar 5 kilometre yarışıyla başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIS Teknik Delegesi Necati Kaplan, hafta sonu yağan karla pistin hazır hale geldiğini belirtti.

Organizasyonun iki gün süreceğini aktaran Kaplan, "Yarışma müdürümüz Haydar Çetinkaya ve ekibi ile cuma gününden beri pistte hazırlıklara başladık. Cuma ve cumartesi yağan kar sonrasında pistimiz yarışmalara son derece elverişli hale geldi. Doğa ve kayaklı koşu cennetimiz olan Gerede Arkut'ta en güzel koşullarda iyi bir organizasyon gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ayrıca söz konusu organizasyonun şubat ayı içerisinde Finlandiya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli takım için de prova niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu