FIS Gerede Kupası başladı

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası Bolu Gerede'de başladı.

Gerede'de bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilen ve 16 erkek 13 kadın olmak üzere toplam 29 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde kadınlar 5 km klasik yarışında Ayşenur Duman birinci, Seher Kaçmaz ikinci, Özlem Ceren Dursun ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler 10 km klasik yarışında Yusuf Emre Fırat birinci, Ömer Ayçiçek ikinci, Hamza dursun ise üçüncü oldu.

Müsabakaların bitiminde sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Genel Sekreter Tevfik Odabaşı ve yarışmanın FIS temsilcisi ve Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan tarafından verildi.

Müsabakaları yerinde takip eden ve Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde incelemelerde bulunan Ahmet Temurci, "Hem İstanbul'a hem de Ankara'ya yakın bir kayak merkezi. Doğası muhteşem ve tam bir sporcu merkezi. Emeği geçenlere teşekkürler ediyorum" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı