FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı
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FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı

15.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:43
FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum'da ilk resmi organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum'da ilk resmi organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Federasyonun faaliyet programında yer alan sezonun ilk resmi müsabakası Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası 15-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezinde yapılacak.

Organizasyonun Teknik toplantısı Palandökende ülke temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Organizasyonun FIS Delegesi Fatih Kıyıcı, Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu tüm takımlara başarı diledi.

FIS Anadolu Kupası müsabakalarına 14 bayan 25 erkek olmak üzere toplam 39 sporcu katılıyor. - ERZURUM

FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı
FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı
FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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