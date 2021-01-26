Firuz Bağlıkaya: "Pasta küçüldü, 2021'de çok çetin bir rekabet yaşanacak"

TÜRSAB Fuarcılık ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı bu yıl pandemi nedeniyle 25-27 Şubat tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecek.

Türkiye'de turizm sektörününilk sanal fuarı olacak "14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı" için online olarak Zoom üzerinden basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Sektör, ülke ve Dünya olarak daha önce bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz bir sıkıntı ile mücadelede epey yara aldık, ancak ayakta ve hayatta kalmayı başardık. Mücadelemiz sürüyor. İnsanlara iyi geleceği ve umut vereceğine inandığımız, turizme yeniden ve aşkla sarılmalıyız, bu inançla hayata geçireceğimiz Travel Turkey İzmir Fuarı'mızın basın toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün burada, tüm zorluklara rağmen bölgenin en önemli fuarı olan İzmir Travel Turkey Fuarı'mızın 14'üncüsünü gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu paylaşabilmek için teknoloji aracılığıyla da olsa sizlerle bir araya geldik. İnsanları mutlu etmek için onları güzelliklere götüren, keyifli anlar sunan biz turizmciler için yüz yüze iletişimin yeri ve önemi farklı olsa da TÜRSAB olarak dijital çağa uygun yenilikçi bakış açımız ile Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Turizm Fuarı'nı bu şartlarda da olsa gerçekleştiriyoruz.

Bunu yaparken değerli ortağımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir Ticaret Odası'nın destekleri ve kararlılıklarının etkisi çok büyük oldu. Biz, bugün, hep birlikte İzmir'den dünyaya inançla ve inatla "Nerede Kalmıştık?" diyoruz. Sayın Tunç Soyer'e ve Sayın Mahmut Özgener'e sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu sene, bizlerden desteklerini esirgemeyen konaklama sektörünün çok değerli temsilcisi TÜROFED Başkanı Sayın Sururi Çorabatır'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte oluşturduğumuz sinerji, tüm sektöre önümüzdeki yıllar için de umut ve güç aşılayacak. Ayrıca, değerli çalışmaları için İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.

2020 yılında dünya genelinde binlerce fuar iptal edildi veya ertelendi. Öte yandan 2021 yılında yapılması beklenirken ertelenen veya iptal edilen fuarlar da mevcut. Halbuki fuarlar, ekonominin gösterge ibresi, pusulasıdır. Bu noktada, Travel Turkey İzmir Fuarı'nın gerçekleştirilmesi ve tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi stratejik olarak da önemli bir karar olarak karşımıza çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın turizme olan bakışları, çalışmaları ve vizyonları bölge turizminin gelişimi için büyük bir değer. İzmir'in fuarcılık sektöründe de çok önemli bir yer edinmesi bu vizyonun önemli sonuçlarından birini teşkil ediyor.

Aşının bulunduğu haberleri umutlarımızı yeşertse de önümüzdeki belirsizlikler hala yerini koruyor. Aşının adil dağıtımı, üretim süreci ve salgınla mücadeledeki etkisi bu belirsizlikler bulutunu yavaş yavaş dağıtacak ve insanlar bu bahar aylarından başlayarak hak ettikleri tatili yapmak isteyecektir. 2021 yılında, sektörü, çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha agresiv olacağı yeni bir dönem bekliyor.

Fuar sürecinde; ülkemizin salgınla mücadelede aldığı önlemleri, havaalanları, konaklama tesisleri, transfer araçlarında uygulanan maksimum düzeydeki tedbirleri ve hijyen uygulamalarını, sigorta ve sağlık sistemimizi, alım heyetlerine ve online olarak dünyanın her yerinden katılacak sektör temsilcilerine anlatabilme şansımız olacak. İlk 11 ayda ağırladığımız 12 milyon ziyaretçinin ülkelerine sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde geri dönmeleri de bu süreci sektör olarak hep birlikte çok iyi yürüttüğümüzü tüm dünyaya kanıtladı.

Pandemide tüketici trendleri ve beklentileri de değişti. Hijyen ve güvenlik tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Küçük otellere olan ilgi, ev ve villa turizmine, yat turizmine, kültür, doğa ve macera turizmine olan talep arttı. Ege bölgesinin eşsiz ve zengin potansiyeli büyük avantajlar sunuyor. Tüm bunlara sağlıklı mutfağı ve eşsiz misafirperverlik de eklenince çok iyi anlatmamız ve tanıtmamız gereken bir destinasyon olarak dünya turizminin incisi olarak rakipleri arasında ışıl ışıl parıldıyor.

TÜRSAB olarak (GENAR) yaptırdığımız ankette de en çok tercih edilen bölge olarak Ege Bölgesi birinci sırada yer aldı. Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde ülkeler arasındaki sınırların kapanmasıyla birlikte iç turizmin önemi ve payı arttı. Her zaman dediğimiz gibi, iç turizm olmadan dış turizm olmaz. TÜRSAB olarak 2021 yılında, ülkemizde "İç Turizm Seferberliği" ilan edilmesi konusunda Devletimize çağrıda bulunduk. Bu dönemde, iç turizmin bölge kalkınmasındaki önemini, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki yerini tüm paydaşların çok daha iyi anladığını düşünüyorum.

Bu yıl Patara Antik Kenti'nin ana temasını oluşturacağı Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, aynı zamanda İzmir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve gastronomi değerleri, "İzmir Sokakları Sanal Platformu" konseptiyle ziyaretçileriyle buluşturacak. Bu bağlamda, İzmir'in ve Ege bölgemizin kültür ve turizm değerlerini görmek, bu zenginliklerin gururunu yaşamaları için tüm vatandaşları keşfe davet ediyoruz.

Travel Turkey İzmir Fuarı'mızın bu yılki sloganı, "Yeni Dönemin Dijital Rotası". Fuarımız; Akdeniz çanağındaki ülkelerin katılımı, uluslararası konuklar, fuar bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve iş birlikleriyle turizmdeki durgunluğu aşma noktasında tüm bölgeye önemli bir hareketlilik getirecektir. Akdeniz'de yer alan destinasyonların büyük çoğunluğu fuarda yer alacak. Bu durum, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın uluslararası platformdaki yerinin güçlenmesine de vesile olacak.

Sektörümüze öncülük ederek, 25-27 Şubat tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştireceğimiz fuarımızın başta İzmir ve Ege bölgesi olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, 15. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda sektörümüzle İzmir'de yüz yüze buluşmayı heyecanla bekliyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Umudu, sevinci ve sağlığı korumak için, "yapılacak işler listenizde tatili ilk sıraya yazın"!

Fuarımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın!

Kaynak: Tourism Today