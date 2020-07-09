Fırtınayı fırsata çevirdi
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Fırtınayı fırsata çevirdi

Samsun'da dalgalı deniz ve rüzgarlı hava nedeniyle insanlar yürümekte zorlanırken, bir vatandaş denizde uçurtma sörfü yaptı.

Fırtınayı fırsata çevirdi
09.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:10

Samsun'da dalgalı deniz ve rüzgarlı hava nedeniyle insanlar yürümekte zorlanırken, bir vatandaş denizde uçurtma sörfü yaptı.

Sıcak havaların gelmesi ile insanlar plajlara akın etmiş, normalleşme sürecinin de etkisiyle sahiller dolup taşmıştı. Ancak iki gündür hava bozdu. İnsan sesleri yerini sert esen rüzgarın ve dalgaların çıkardığı seslere bıraktı. Birkaç haftadır sahilde yaşanan yoğunluktansa eser kalmadı. İnsanlar bu havada sahile gelmeye geçinirken bir vatandaş ise bu durumu fırsata çevirdi. Adrenalin tutkunu Berkant Öner, iş çıkışı eve gidip ekipmanlarını alarak Atakum sahilinin yolunu tuttu. İnsanların yürümekte zorlandığı havada o denizde uçurtma sörfü yaptı. Denizin dalgaları arasında bir görünüp bir kayboldu. Havanın bu spor için çok uygun olduğu için geldiğini söyleyen Öner, başarılı bir şekilde gerçekleştirmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Berkant Öner, "Bizim açımızdan hava çok güzeldi. Yaklaşık 16-17 knot rüzgarımız vardı. Birçok insan belki rüzgarlı diye dışarı çıkmazken biz bu havada çok güzel sörf yapabildik. Havanın bulutlu olması da iyi oldu. Yanmadan kaydık. 3 sene önce bunun eğitimini aldım. Yaklaşık 1-1.5 senedir de kendi uçurtmamla kayıyorum. Muğla tarafında Akyaka'da aldığım eğitimden sonra Samsun'a taşındık ve 'Samsun'da niye olmasın çok güzel bir plajı var' diye düşündüm. Rüzgar olduğu zaman bu plajı kite surf için değerlendiriyoruz. İnsanlar sahilde yürüyemezken biz bu fırtınayı fırsata çevirdik" dedi.

Uçurtma sörfü sporundan bahseden Öner, "Bu öyle bir spor ki yeteri kadar tecrübeniz yoksa nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız sizi yükseltip yerlere vurabilir. Saniyede 15 metre uzağa düşürebilir. Ancak kontrollüyseniz ve ne cevapla karşılaşacağınızı biliyorsanız, yaptığınız hareketlerle çok güzel mesafe kat edebiliyorsunuz. Çıktığınız yere girebiliyorsunuz. Acemiler bu spora başladığında tabi ki biraz daha fazla yürüyorlar. Ama yavaş yavaş işi çözdüklerinde ve uçurtmaya söz geçirmeye başladıktan sonra bu sporu rahatlıkla yapabilirler. Tabi ki tecrübe istiyor. Birazcık kilometre kat etmek gerekiyor. Cesur olmak gerekiyor. Düşmekten korkmamak gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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