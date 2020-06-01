Fırtınaya karşı şemsiye mücadelesi Çarşamba'ya kadar bizimle! AKOM, bu sabah etkisini gösteren yağışlı havanın Çarşamba'ya kadar devam edeceği beklentisini paylaştı.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi kentin batı ilçelerinde görülen yağışlar, öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kısa süreli kuvvetli şekilde devam edecek.

Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülen yağışların hafta ortasına kadar (Çarşamba) devam etmesinin ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Perşembe itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerine (26-29°C) yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Bültenler