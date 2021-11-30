KOCAELİ-FIRTINAYA DAYANAMAYAN MİNARE YAN YATTI

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısındaki terasın üzerini kapatmak için kullanılan metal yapı havalanarak 50 metre uzaklıktaki NATO Caddesi'ne uçtu. Bir elektrik direğini yıktıktan sonra park halindeki 06 NM 51 ve 06 ADT 972 plakalı otomobillerin üzerine düşen metal yapı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Olay nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye ve Derince Belediyesi ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.