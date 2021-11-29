Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2) - Haberler
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Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

BİR MİNARE DAHA DEVRİLDİKocaeli'de etkili olan fırtınaya dayanamayarak eğilen İzmit Arızlı Mahallesi Camii'nin 40 metrelik beton minaresinin ardından, Sarıcalar Mahallesi'ndeki caminin yaklaşık 20 metrelik çelik minaresi de devrildi.

KOCAELİ (DHA) - BİR MİNARE DAHA DEVRİLDİ

Kocaeli'de etkili olan fırtınaya dayanamayarak eğilen İzmit Arızlı Mahallesi Camii'nin 40 metrelik beton minaresinin ardından, Sarıcalar Mahallesi'ndeki caminin yaklaşık 20 metrelik çelik minaresi de devrildi. Şans eseri caminin yanında bulunan yeşil alana doğru devrilen minare, herhangi bir zarara sebep olmadı. Minare fırtınanın geçmesinin ardından bölgeden kaldırılacak.


Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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