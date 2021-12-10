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Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, fırtınaya aldırmadan denize giren bir vatandaş ise görüntülere yansıdı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, fırtınaya aldırmadan denize giren bir vatandaş ise görüntülere yansıdı.

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde fırtınaya döndü. Fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi, büyük dalgalar Yarımada'nın güney sahillerine vurdu. Bir kuru yük gemisinin fırtına sebebiyle Bağla açıklarına sığındığı görüldü.

Gümbet sahilinde ise bir vatandaş fırtına ve dalgalara aldırmayıp denize girdi. İsmini vermek istemeyen vatandaş, "Deniz çok güzel. Herkesi bekleriz. Yağmur olunca daha güzel oluyor. Bu havada çok güzel oluyor. Deniz tertemiz. Hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Açıklamasının ardından denize koşan vatandaş, dakikalarca denizin keyfini çıkardı. - MUĞLA

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

Fırtınaya aldırmadan denize girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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