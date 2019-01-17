Fırtınanın Sürüklediği Odunları Vatandaşlar Topluyor

Mersin'de etkili olan fırtınada kıyıya vuran odun parçaları, bazı vatandaşlarca yakacak veya dekor malzemesi olarak kullanılmak üzere toplandı.

Kentte önceki salı başlayan ve ertesi güne kadar etkisini hissettiren fırtına nedeniyle, merkez Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin kıyı kesimlerinde tahribatlar oluştu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahildeki birçok ağaç ve reklam panosu devrilirken, dalgaların kıyıya sürüklediği odun parçaları sahil şeridini kapladı.

Vatandaşlardan bazıları, yakacak olarak kullanmak için moloz yığınları arasındaki odunları toplayarak traktör, araba ve bisikletlerine taşıdı.

Sahile, ev işlerinde ve dekorasyon ürünlerinde kullanmak için odun, kütük ve tahta arayan vatandaşlar da geldi. Onlardan biri olan 70 yaşındaki Ahmet Saydam, AA muhabirine, "Burada dekorasyon amaçlı kütük arıyordum ve buldum. Üzerinde biraz çalıştıktan sonra naturel bir dekor malzemesi yapacağım. Burada aslına bakarsanız bizim denize verdiklerimizi deniz bize geri verdi. Doğanın etkisi daha iyi anlaşıldı." dedi.

Oğluyla birlikte odun toplayan kent sakinlerinden 37 yaşındaki Müslüm Özgenç de odunları sobada yakmak için topladığını belirterek, "Burada kirli ama güzel bir görüntü var. Belediye ekipleri de buraları toparlıyor. Dün daha fazla kişi vardı buralarda. Kamyonlarla odun götürdüler. Biz de yakacak bulmak için kısmetimizi arıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA