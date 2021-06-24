FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da dün başlayan ve giderek etkisini artıran fırtınanın, maket saat kulesini devirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da dün başlayan ve giderek etkisini artıran fırtınanın, maket saat kulesini devirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte sağanak ve dolu yağışının ardından şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine konulan saat kulesinin maketi, fırtına sonucu devrildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA
FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Coşkun Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FIRTINANIN, MAKET SAAT KULESİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:11:19. #1.14#

title