: Fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı - ORDU

06.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:06

Ordu'da dün geceden itibaren etkili olan fırtına bazı ilçelerde hasara yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde fırtınanın dün akşam saatlerinde başladığı ve şiddetinin bugün de sürdüğü belirtildi.

Yaşanan fırtına nedeniyle Vali Seddar Yavuz'un direktifleri doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin toplanarak, çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, fırtınanın yol açtığı hasara yer verildi.

Açıklamada, saat 16.30 itibarıyla yapılan tespitlere göre, kuvvetli fırtına nedeniyle 51 konut, 32 okul ve 9 kamu binasının çatı ve dış mantolamalarının hasar gördüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"688 trafoda enerji sağlanamamaktadır. 130 elektrik iletim direği yıkılmıştır. 301 mahallede enerji kesintisi mevcuttur. Meydana gelen elektrik arızalarına 67 farklı ekip tarafından müdahale edilmektedir. Resmi bina ve konutlarda meydana gelen hasarları tespit etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından oluşturulan teknik ekiplerle 7 Şubat Cuma günü itibarıyla çalışmalara başlanacaktır. Meydana gelen fırtına ve rüzgardan dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."

Kaynak: AA

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