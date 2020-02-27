Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

27.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:59

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Darıca'da, akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi.

Kaynak: DHA