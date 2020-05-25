Fırtınanın devirdiği ağaç, caddeyi kapattı MUŞ'ta fırtına etkili olurken, devrilen ağaç, caddenin bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

MUŞ'ta fırtına etkili olurken, devrilen ağaç, caddenin bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. İtfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, kaldırdı. Kentte dün geceden beri yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki ağaç devrildi. Caddeyi kapatan ağacın kaldırılması için çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, caddeden kaldırdı.

Kaynak: DHA