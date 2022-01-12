Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtınada birçok evin çatısının uçtuğu ve araçlarda hasar oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece saatte 106 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle Kırklareli'nde bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi. Şehirde bazı ağaçlar da şiddetli fırtınaya dayanamayıp devrildi. Fırtına sonrası gün ağarınca ortaya çıkan manzara ise hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan, etkili olan fırtına sebebiyle kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli'nde fırtınanın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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