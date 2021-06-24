Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası çok sayıda ağaç devrilirken üzüm bağlarındaki beton direkler de yan yattı.

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası çok sayıda ağaç devrilirken üzüm bağlarındaki beton direkler de yan yattı. Fırtınanın ardından Alaşehir Ziraat Odası yetkilileri fırtınadan zarar gören bağları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Alaşehir'de dün akşam saatlerinde esen fırtına ve arkasından gelen şiddetli yağmur ile bağların direkleri yıkıldı, üzüm bağları devrildi. Belenyaka, Elemli, Girelli, Delemenler mahallerinde bağlarında zarar gören çiftçiler devrilen direkleri kaldırma çalışmalarına başladı. Üreticiler kırılan direkleri yenisiyle değiştirirken, sağlam direklerin yerlerini değiştirerek, tekrar eski haline getirmeye başladılar. Üreticilerden Şevket Karcı, "Bu sene ayaz, fırtına sigortası yaptırmamıştık. Sadece dolu sigortası yaptırmıştık. Yapacak bir şeyimiz yok." derken, üretici Yılmaz Şimşek, "Bir anda geldi. Nasıl oldu bilmiyoruz, asmalar yatmış. Biz evdeydik. Şimdi hep beraber kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaptıkları incelemelerin ardından bir açıklama yapan Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Dündar Yalçın, "Dün akşam Alaşehir'in batı bölgelerinden başlayarak doğu bölgelerini tek hat üzerinden etkileyerek başlayan fırtına bazı üreticilerimiz etkiledi. Direklerin devrilmesi ve salkımların zarar görmesinden dolayı etkilendiler. Sabahtan beri yaptığımız çalışmalarda üreticilerle bizzat yerine giderek yaptığımız kontrollerde direklerin tepe noktalarda fırtına havası ve arkasından gelen yağmurla yıkıldığını gördük. Sınırlı sayıda üretici etkilense de yağan yağmur ve fırtınanın şiddeti oldukça yüksekti. Bu şekilde zarar mevcut. Şu anda hafif bir şekilde atlatmış durumdayız. Bizi üreticilerimize her zaman olduğu gibi sigorta yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Fırtına ve hortum da sigortada kapsam dahiline alındı. Bütün üreticilerin sigorta yaptırmasını öneriyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin