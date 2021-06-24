Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Ekonomi

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası çok sayıda ağaç devrilirken üzüm bağlarındaki beton direkler de yan yattı.

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası çok sayıda ağaç devrilirken üzüm bağlarındaki beton direkler de yan yattı. Fırtınanın ardından Alaşehir Ziraat Odası yetkilileri fırtınadan zarar gören bağları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Alaşehir'de dün akşam saatlerinde esen fırtına ve arkasından gelen şiddetli yağmur ile bağların direkleri yıkıldı, üzüm bağları devrildi. Belenyaka, Elemli, Girelli, Delemenler mahallerinde bağlarında zarar gören çiftçiler devrilen direkleri kaldırma çalışmalarına başladı. Üreticiler kırılan direkleri yenisiyle değiştirirken, sağlam direklerin yerlerini değiştirerek, tekrar eski haline getirmeye başladılar. Üreticilerden Şevket Karcı, "Bu sene ayaz, fırtına sigortası yaptırmamıştık. Sadece dolu sigortası yaptırmıştık. Yapacak bir şeyimiz yok." derken, üretici Yılmaz Şimşek, "Bir anda geldi. Nasıl oldu bilmiyoruz, asmalar yatmış. Biz evdeydik. Şimdi hep beraber kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaptıkları incelemelerin ardından bir açıklama yapan Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Dündar Yalçın, "Dün akşam Alaşehir'in batı bölgelerinden başlayarak doğu bölgelerini tek hat üzerinden etkileyerek başlayan fırtına bazı üreticilerimiz etkiledi. Direklerin devrilmesi ve salkımların zarar görmesinden dolayı etkilendiler. Sabahtan beri yaptığımız çalışmalarda üreticilerle bizzat yerine giderek yaptığımız kontrollerde direklerin tepe noktalarda fırtına havası ve arkasından gelen yağmurla yıkıldığını gördük. Sınırlı sayıda üretici etkilense de yağan yağmur ve fırtınanın şiddeti oldukça yüksekti. Bu şekilde zarar mevcut. Şu anda hafif bir şekilde atlatmış durumdayız. Bizi üreticilerimize her zaman olduğu gibi sigorta yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Fırtına ve hortum da sigortada kapsam dahiline alındı. Bütün üreticilerin sigorta yaptırmasını öneriyoruz." dedi.

Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı
Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı
Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı
Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fırtınadan zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:56:40. #1.16#

title