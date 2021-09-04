FIRTINADAN KAÇTILAR, TEKNELERİ KIYIDA SU ALDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde açıkta fırtınaya yakalanan amatör balıkçılar, kıyıya zor yanaştı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde açıkta fırtınaya yakalanan amatör balıkçılar, kıyıya zor yanaştı. Kuvvetli dalgalar, teknelerin mendireğe yanaştırmasını da engelledi.

Dün gece amatör balıkçılar, tekneyle İskenderun Körfezi'ne ava çıktı. Bir anda fırtına çıkmasıyla teknelerini kıyıya yönelten balıkçılar, Pirinçlik Büyükdere Balıkçı Barınağı yakınlarında zor anlar yaşadı. Kuvvetli dalgalar, teknelerin mendireğe yanaştırmasına engel oldu. Dalgayla mücadele eden üç amatör balıkçı teknesi, bir yere sabitlenemediği için su alarak zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı