Fırtınadan devrilen kavak ağacı karayolunu kapattı
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Fırtınadan devrilen kavak ağacı karayolunu kapattı

Fırtınadan devrilen kavak ağacı karayolunu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kavak ağacı Yenice-Balıkesir karayoluna devrildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kavak ağacı Yenice-Balıkesir karayoluna devrildi. Bir süre trafiğe kapanan yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Seyvan köyü ile Çakır köyü sapağı arasındaki yol kenarında bulunan kavak ağacı şiddetli fırtına nedeniyle Yenice-Balıkesir karayoluna devrildi. Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı olan yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kavak ağacını olay yerinden geçen bir traktör yardımı ile karayolundan kaldırdıklarını söyleyen Koruköy köyü Muhtarı Aydın Akyol, "Yenice'ye aracımla gelirken karayoluna kavak ağacının devrildiğini fark ettim. Aracımızdan indik. Diğer araç sürücüleri ile birlikte kapanan yolda beklerken olay mahalline gelen bir traktör yardımı ile kavak ağacını yoldan kaldırdık. Yol tekrar ulaşıma açıldı. Herhangi bir zarar olmaması sevindirici" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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