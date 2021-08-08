Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı
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Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı Rejüfde kökünden ayrılıp yola düşen ağacı gören esnaf araçları durdurup olaya müdahale etti Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'da yaz gününde yağan yağmur ve yaşanan fırtına sırasında Serik ilçesinde refüjde bulunan ağaç yola devrildi.

Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı

Rejüfde kökünden ayrılıp yola düşen ağacı gören esnaf araçları durdurup olaya müdahale etti

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yaz gününde yağan yağmur ve yaşanan fırtına sırasında Serik ilçesinde refüjde bulunan ağaç yola devrildi. Dün yaşanan olayda araçlar ağacı son anda fark edip dururken ağaç o esnada yoldan geçen sürücüler tarafından kaldırıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün aniden gelen yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ağaçlar devrildi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Serik ilçesine bağlı Kökez mahallesinde meydana gelen fırtınada, refüjdeki ağaçlar da yerinden sökülüp yola devrildi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Park halinde bulunan bir araç, şoförün erken davranması ile zarar görmekten son anda kurtuldu. Yaşanan fırtına sonrası sürücüler ile çevrede bulunan vatandaşlar yıkılan ağaçları yolun kenarına çekti. Daha sonra yıkılan ağaçlar belediye ekipleri tarafından aynı yere dikildi.

Esnaf Mehmet Demir, " Yağmur, fırtına bir anda geldi. İki tane ağaç yıkıldı. Biri otobüsün üstüne diğeri taksini üzerine yıkıldı. Ağaçları kenara kaydırdık. Yolu trafiğe açtık bir süre sonra belediye ekipleri geldi ve ağaçları tekrar yerine gömdü" diye konuştu.

Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı
Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı
Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı
Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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