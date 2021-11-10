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Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Haberler | Güncel

Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu Fırtına dolayısıyla yerinden çıkan tabela seyir halindeki bir aracın üzerine düştü, kontrolden çıkan otomobil başka bir araca çarptı Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtına kazaya yol açtı.

MERSİN (İHA) - Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

Fırtına dolayısıyla yerinden çıkan tabela seyir halindeki bir aracın üzerine düştü, kontrolden çıkan otomobil başka bir araca çarptı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtına kazaya yol açtı. Şiddetli fırtına dolayısıyla yerinden çıkan tabelanın seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığı Mersin ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bölgedeki sera ve ekili alanlarda olumsuzluğa yol açan fırtına, Erdemli ilçesinde de kazaya neden oldu. Erdemli- Silifke arasındaki D400 Karayolunun Narlıkuyu mevkiinde, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tabela, seyir halindeki 33 AEP 122 plakalı aracın üzerine düştü. Fren yapan araca arkadan gelen 33 NF 954 plakalı otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada, her iki otomobilde de hasar oluştu.

Fırtınanın bölgedeki etkisinin devam ettiği bildirildi.

Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

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İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Son Dakika Haberleri
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