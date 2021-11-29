Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte uçan çatı izolasyonu paniğe sebep oldu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte uçan çatı izolasyonu paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon, etkili olan fırtınayla birlikte uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alarak şerit çeken ekipler, binanın çatısında da kontrol gerçekleştirdi. İzolasyonun düştüğü sırada kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. - KOCAELİ

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title