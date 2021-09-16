Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü - Haberler
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Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle bir telefon direği evin üstüne düştü şans eseri yaralanan olmadı.

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü

Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü - Haberler
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