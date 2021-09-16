Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel
Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtınada telefon direği evin üzerine düştü
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle bir telefon direği evin üstüne düştü şans eseri yaralanan olmadı.