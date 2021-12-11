FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA - Haberler
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FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, dün akşam fırtına nedeniyle panik yaşandı.

İSTANBUL (DHA) - BURSA- İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, dün akşam fırtına nedeniyle panik yaşandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları, fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa ile İstanbul arasında dün akşam sefer yapılan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulananların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

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