FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de 2 gün etkili olan fırtınada denizdeki çöpler sahillere vurdu.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de 2 gün etkili olan fırtınada denizdeki çöpler sahillere vurdu. Belediye ekipleri sahillere vuran çöpleri temizliyor.

Kocaeli'de 2 gün etkili olan fırtına hasara neden oldu. Deniz kenarındaki bazı işletmeler de hasar gördü. Fırtına sırasında İzmit Körfezi'nde büyük dalgalar oluşurken, denize atılan çöpler sahillere vurdu. Sahillerdeki çöp ve çamur yığınları kirliliğe yol açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler sahillerde temizlik çalışması yaparak çöpleri topluyor. Hasar gören işletmelerde ise onarım çalışmaları yapılıyor.

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

FIRTINADA SAHİLLERE VURAN ÇÖPLER TOPLANIYOR

Sinop'ta fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sinop'ta fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

 Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title