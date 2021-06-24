Fırtınada saat kulesi devrildi
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Fırtınada saat kulesi devrildi

Fırtınada saat kulesi devrildi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da etkili olan fırtına nedeniyle fiber glass malzemeden yapılan minyatür saat kulesi devrildi.

ÇORUM'da etkili olan fırtına nedeniyle fiber glass malzemeden yapılan minyatür saat kulesi devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi'nde Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı, Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan 27,5 metre uzunluğundaki saat kulesinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki minyatürü, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. Fiber glass malzemeden yapılan yaklaşık 3,5 metre boyundaki saat kulesi, ikiye bölündü. O anlar cep telefonuna yansıdı.Ekipler, minyatür kuleyi bölgeden kaldırdı.


Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi
Fırtınada saat kulesi devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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