Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de dün akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtınada, bir restorana ait dev tabela 10 otomobilin üzerine düştü.

DENİZLİ'de dün akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtınada, bir restorana ait dev tabela 10 otomobilin üzerine düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli kent merkezinde saat 19.00 sıralarında aniden çıkan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir restoranın dev reklam tabelası da devrildi. Kimsenin bulunmadığı otoparkta üzerine tabela düşen 10 otomobil hasar gördü.

Reklam tabelasının fırtınada otomobillerin üzerine düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: FIRTINADA REKLAM TABELASI 10 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:58:09. #1.15#

title