Fırtınada ölümden dönen işçi, o anları anlattı muhabirine anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı.

muhabirine anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. İşler sakindi. Ben de işimiz olmadığı zaman oturduğumuz konteyner içindeydim. Dışarıda ürkütücü bir hava vardı. Fırtına zaman zaman konteyneri yerinden sallıyordu. Ama kaldırıp atacağını hiç düşünemedim. Aradan birkaç dakika geçmişti ki şiddetini artıran fırtına ile önce konteynere yanındaki masa ve sandalyeler çarptı. Ben de kendimi dışarı atacağım sırada bu kez konteyner yan yatınca kapıdan dışarı düştüm. Konteyner ve yanındaki eşyalar sürüklenerek ana yola doğru gidiyordu. Bayramlık aldığım ayakkabım bile ayağımdan çıkarak gitti. Ayakkabımı almak istedim ama korkup kendimi duvarın dibine zor attım. Çok şükür sağlık durumum iyi, herhangi bir şey olmadı. Daha sonra yanıma gelen arkadaşlarla güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim, kendime üzüldüm" diye konuştu- Ağrı

Kaynak: DHA