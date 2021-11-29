FIRTINADA OKUL BİNASI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ - Haberler
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FIRTINADA OKUL BİNASI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Alkan İlkokulu bahçesindeki bir çam ağacı kökünden sökülerek, okul binasının üzerine devrildi. Olay anında öğrencilerin bahçede teneffüste olduğu öğrenildi.

Alaşehir'in Alkan Mahallesi'nde, bugün saat 09.00 sıralarında etkili olan fırtınada Alkan İlkokulu bahçesindeki yarım asırlık çam ağacını kökünden sökülerek, tek katlı okul binası üzerine devrildi. Çatıda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay anında öğrencilerin bahçede teneffüste olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek, kaldırdı.

Alkan Mahallesi Muhtarı Yusuf Acar, "Fırtına okul bahçesindeki ağacı devirmiş. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybımız yok" dedi.

FIRTINADA OKUL BİNASI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

FIRTINADA OKUL BİNASI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

FIRTINADA OKUL BİNASI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

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