FIRTINADA KÖPRÜDEN GEÇEMEYEN MOTOSİKLETLİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ
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FIRTINADA KÖPRÜDEN GEÇEMEYEN MOTOSİKLETLİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ

08.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:19
FIRTINADA KÖPRÜDEN GEÇEMEYEN MOTOSİKLETLİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ

Şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsünün şoförü koştu.

Şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsünün şoförü koştu. Sürücüye eşlik ederek rüzgarı kesti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeni ile köprüleri kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün yardımına ise İETT şoförü yetişti. Motosikletliye gelen rüzgarı kesen otobüs şoförü, sürücü geçene kadar ona eşlik etti.

Görüntü dökümü: -İETT şoförünün, motosikletliye eşlik etmesi 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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