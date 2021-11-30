Fırtınada kopan tabela anne ve oğulu yaraladı; evlerin çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun genelinde akşam saatlerinde fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aştı. 3-5 dakika şiddeti artan fırtınada dükkan tabelaları yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu.

Şiddetli bir fırtına yaşandığını ifade eden Yusuf Bektaş da, "Sokaklarda büyük gürültü duyduk. Evin önündeydim, içeri kaçtım. Kafama da bir odun parçası düştü. Kafamda küçük bir yara oluşturdu" dedi.