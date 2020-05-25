Fırtınada evinin çatısından düşüp, öldü
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Fırtınada evinin çatısından düşüp, öldü

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde fırtına etkili olurken, evinin çatısına tamir için çıkan Seçkin Çetinkaya (52), zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fırtınada evinin çatısından düşüp, öldü
25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:49

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde fırtına etkili olurken, evinin çatısına tamir için çıkan Seçkin Çetinkaya (52), zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

Göle'ye bağlı Dereyolu köyünde yaşayan, 3 çocuk babası Seçkin Çetinkaya, şiddetli rüzgarda hasar görmesi nedeniyle tamir için evinin çatısına çıktı. Fırtınanın etkisiyle dengesini kaybeden Seçkin Çetinkaya, zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Öte yandan Göle'de büyük hasara neden olan fırtınada, binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı kişi de yaralandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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