Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan fırtınada devrilen simit arabasının altında kalarak ağır yaralanan Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei'nin (56) yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan fırtınada devrilen simit arabasının altında kalarak ağır yaralanan Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei'nin (56) yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor. Beradei'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün İnegöl ilçesi, Burhaniye Mahallesi, Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerlediği sırada simitçi Mahmud Beradei, fırtına nedeniyle devrilen simit arabasının altında kaldı. Simitler yola açılırken, Beradei başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Kanla içinde kalan simitçinin yardımına koşan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. Beradei, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yıldır simitçilik yapan ve 2 çocuk babası Beradei'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title