Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

- Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

- Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. Kentte bir haftadır etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı yetkililer sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman olumsuzluklar da kaçınılmaz oluyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi. Araçların üzerine ve yol ortasına devrilen ağaçlar, ekipler tarafından iş makineleri ile kaldırıldı. İlçede ağaçların üzerine devrildiği 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT