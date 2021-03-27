Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Haberler | 3. Sayfa

- Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

- Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. Kentte bir haftadır etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı yetkililer sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman olumsuzluklar da kaçınılmaz oluyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi. Araçların üzerine ve yol ortasına devrilen ağaçlar, ekipler tarafından iş makineleri ile kaldırıldı. İlçede ağaçların üzerine devrildiği 4 araçta maddi hasar oluştu.

Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi
Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi
Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi
Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi
Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

Haber Yorumları (1)
BOYNUZ: İnanamı yorum bunedir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:40:53. #1.14#
title