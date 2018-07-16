Fırtınada Devrilen Ağaç Dalı Otomobilin Üzerine Düştü

Zonguldak'ta fırtınada kırılan ağaç dalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. İtfaiyenin müdahalesinin ardından ağaç dalı bulunduğu yerden temizlendi.

İlçe merkezinde kısa süreli yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Kaymakamlık binası önündeki ağaçtan kırılan dal parçası, park halindeki yabancı plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç sahibinin de gelmesiyle birlikte ağacı bulunduğu yerden temizledi. Otomobilde ise herhangi bir maddi hasar meydana gelmedi. - ZONGULDAK