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FIRTINADA ÇATIYA ÇIKINCA CANINDAN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtına esnasında, yaşadığı 5 katlı binanın çatısındaki membranların ses yaptığını fark eden Turan Usta (65), çatıya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtına esnasında, yaşadığı 5 katlı binanın çatısındaki membranların ses yaptığını fark eden Turan Usta (65), çatıya çıktı. Burada şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Turan Usta, çatıdan binanın bahçesindeki toprak zemine düştü. Kardeşi Sultan Usta tarafından bulunan Turan Usta, olay yerine gelen ambulans ile Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Turan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ailesine teslim edildi. Cenaze, Derince Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşanan olayı anlatan Turan Usta'nın kardeşi Sultan Usta, "Saat 22.15 sıralarında, pijamalarıyla hiç kimseye haber vermeden çatıya çıkmış. Çatıda membranlarla beraber düşmüş rüzgardan dolayı. Yengem beni arayıp, 'Ağabeyin yok' dedi. O söyleyince ben anlayıp evin arka tarafına koştum. Ben gittiğimde zaten vefat etmişti. Ambulans ve itfaiye geldi. O arkadaşlarla hastaneye kaldırdık. Ama yapacak bir şey yoktu. Ağabeyimizi kaybettik" dedi.

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