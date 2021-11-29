Son dakika haberleri! Fırtınada çatının uçma anı kamerada

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısının uçtuğu anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde ise yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısı uçtuğu anlar.

(İHA)