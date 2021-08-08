FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
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FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, yağmurla çıkan fırtınada, bir iş yerinden kopan tabelanın başına isabet ettiği Ayşegül Menki (45) hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, yağmurla çıkan fırtınada, bir iş yerinden kopan tabelanın başına isabet ettiği Ayşegül Menki (45) hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini morgdan almaya gelen Berkay Menki'yi, babası öperek teselli etti.

Olay, dün, akşam saatlerinde, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına, fırtına dolayısıyla kopan bir iş yerine ait tabela çarptı. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Menki, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayşegül Menki, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Menki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki'yi, babası öperek sakinleştirdi. Ayşegül Menki'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ
FIRTINADA BAŞINA TABELA DÜŞEN AYŞEGÜL, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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