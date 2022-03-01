Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı - Haberler

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Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

İhlas Haber Ajansı, Bülent Bostancı - Güncel
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Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındıBARTIN Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı.

AMASRA, BARTIN (İHA) - Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

BARTIN Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Amasra'da kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'de seyir halinde olan yük gemileri de fırtınadan korunmak için Amasra Limanı'na demirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Karadeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği bildirilirken, fırtınanın akşam saatlerin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Karadeniz, Fırtına, Bartın, Amasra, Güncel, Haberler

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