Fırtınada ahırın çatısı çöktü 3 inek telef oldu
12.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınada, ahırın çatısı çökünce 3 inek telef oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınada, ahırın çatısı çökünce 3 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle Saim Nergis'e ait ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında 3 inek telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek gerekli incelemeleri yaptı.
Çamlarca Mahallesi'nin eski muhtarı Saim Nergis'in daha önce de çıkan yangında evinin yanarak kül olduğu öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı