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Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu Karabük'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası ağaçlar devrilirken elektrik telleri koptu.

KARABÜK (İHA) - Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası ağaçlar devrilirken elektrik telleri koptu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren Karabük'te rüzgar ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafapaşa Caddesi'nde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Devrilen ağaçların yolu kapatması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kopan elektrik telleri nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Enerjisa personelleri de olay yerine gelerek elektrik bağlantısını kesti. Kapanan yol ağaçların temizlenmesi ile yeniden ulaşıma açıldı.

Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

Fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

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