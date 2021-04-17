Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
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Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | Güncel

Fırtına yıktı geçti.

Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü

DENİZLİ - Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilendi. Kentin farklı noktalarında ağaç devrilmesi, bahçe duvarı çökmesi ve iskele devrilmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana gelirken farklı boyutlarda maddi hasar oluştu.

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi. Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü
Fırtına yıktı geçti...Ağaçlar devrildi, iskeleler ve bahçe duvarları çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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