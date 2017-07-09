Fırtına Yeni Yıldızını Her An Açıklayabilir

Trabzonspor, Gary Medel için Inter'e 4 milyon euro önerdi.



İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, Trabzonspor Şilili futbolcu ile anlaşması halinde stoper transferinden de vazgeçecek.



Bordo mavililer golcü transferi içinse titiz davranıyor.



Kaliteli bir santrafor isteyen yönetim talipleri olan Dame N'Doye'u satarak forvet transferine kaynak yaratma ve kulübün mali dengelerini koruma amacında.



Bu gelişmelerin yanı sıra Beşiktaş ile Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi için görüşmelerini sürdürüyor.



Şu an takımla birlikte Macaristan kampında bulunan Yusuf'un transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. beinsports.com