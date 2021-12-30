ANTALYA (İHA) - Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da Büyükşehir teyakkuza geçti

32 su baskını ihbarına müdahale etti ev ve iş yerlerinden tahliye işleri gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti.

Antalya merkezi ve ilçelerinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak, sorunlara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere, ASAT, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Fen İşleri ekipleri görev başındaydı. Fırtına ve sağanak yağış sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü gün boyu fırtına nedeniyle kopan yaprak ve atıklar nedeniyle tıkanan mazgalları temizleyerek, giderleri açtı. İş makineleri de taşkın riski bulunan derelerde temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 32 su baskınına müdahale etti. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinden tahliye işleri gerçekleştirildi.